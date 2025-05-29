Китайского парапланериста затянуло на высоту Эвереста ― он чудом выжил и прославился в сети

Парапланерист из Китая Пэн Юцзян чудом выжил после того, как случайно взмыл на высоту более 8000 метров. Об этом сообщает The Guardian.
Юцзян стартовал с высоты около 3000 метров в горах Цилянь на севере Китая. Он собирался лишь протестировать подержанное оборудование и не рассчитывал на полноценный полет.
Однако примерно через 20 минут после начала тренировки его подхватил мощный восходящий поток ветра. Спортсмена затянуло вверх более чем на 8000 метров ― до высоты, на которой летают самолеты и почти до уровня Эвереста.
Камера на шлеме китайца зафиксировала, как он пролетает над облаками, а его снаряжение покрывается льдом — температура опустилась до -35 градусов. Все это время он пытался управлять парапланом. Видео полета стало вирусным в сети, некоторые предположили, что Юцзян случайно установил какой‑либо рекорд.
По словам парапланериста, на большой высоте у него замерзли руки, и он все время старался говорить по рации. Мужчина провел в воздухе более часа, а затем смог приземлиться примерно в 30 километрах от места старта, где его встретили два друга.
Представитель местного спортивного управления отметил, что обычно человек не может находиться на высоте 8 километров без кислорода. Так что выживание Юцзяна ― настоящее чудо.
Власти признали, что произошедшее ― несчастный случай, но поскольку мужчина не согласовал план полета с регуляторами, ему на полгода запретили летать на парапланах. Китайца также обязали написать объяснительную.
Юцзян приблизился к мировому рекорду в 9946 метров, установленному немецкой парапланеристкой Эвой Вишнерска в 2007 году. Тогда ее тоже подхватил мощный восходящий поток в Австралии. Вишнерска находилась без сознания около 40 минут и узнала о высоте полета только после приземления и анализа данных.