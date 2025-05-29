Бизнесмен, коллекционер, мизантроп: Okko закончил съемки сериала «Слепой» с Иваном Охлобыстиным

Сюжет рассказывает о Сене, молодом человеке из бедного района, мечтающем вытащить семью из тяжёлой жизненной ситуации. Он пытается заработать любыми способами, в том числе и не самым честным, и решает ограбить дом богатого бизнесмена. Но его ловит хозяин — влиятельный, эксцентричный и давно непубличный Орлов, который оказался ещё и слепым. Вместо того чтобы сдать вора в полицию, он делает его своим личным помощником. Однако беззаботная жизнь оборачивается для Сени жёсткой борьбой за бизнес с высокопоставленным чиновником, где на кону — их жизни и судьбы близких.