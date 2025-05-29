Бизнесмен, коллекционер, мизантроп: Okko закончил съемки сериала «Слепой» с Иваном Охлобыстиным

Продюсерский центр Originals Production и компания Norm Production завершили съемки сериала «Слепой». Драмеди с Иваном Охлобыстиным в главной роли появится в Okko.
Сюжет рассказывает о Сене, молодом человеке из бедного района, мечтающем вытащить семью из тяжёлой жизненной ситуации. Он пытается заработать любыми способами, в том числе и не самым честным, и решает ограбить дом богатого бизнесмена. Но его ловит хозяин — влиятельный, эксцентричный и давно непубличный Орлов, который оказался ещё и слепым. Вместо того чтобы сдать вора в полицию, он делает его своим личным помощником. Однако беззаботная жизнь оборачивается для Сени жёсткой борьбой за бизнес с высокопоставленным чиновником, где на кону — их жизни и судьбы близких.
Главные роли сыграли Денис Косиков и Иван Охлобыстин, их оппонента исполнил Илья Любимов. Кроме них в актерский состав вошли Павел Табаков, Максим Стоянов, Анна Уколова, Андрей Федорцов, Евгения Леонова, Никита Конкин, Игорь Грабузов и другие.
Режиссёром проекта стал Сергей Сенцов, известный по сериалам «1703», «Престиж» и «Танго на осколках». Работу над кадрами вёл оператор Гайк Киракосян, авторами сценария выступили Александр Иштриков и Юрий Голайдо. Проект сопродюсировали Андрей Левин, Роман Новиков и Заурбек Богов, креативным продюсером стал Дмитрий Пермяков, а генеральным — Вячеслав Дусмухаметов.
Постановщик Сергей Сенцов отметил, что у команды получилась авантюрная комедия с закрученным криминальным сюжетом и яркими героями.
«В центре истории харизматичный антигерой, которого играет Иван Иванович Охлобыстин. Крупный бизнесмен, коллекционер искусства и мизантроп, напоминающий Скруджа из „Рождественской песни“ Диккенса. Из‑за болезни он ослеп и оказался уязвим, со всех сторон его пытаются прогнуть и сбросить с пьедестала, ему нужен поводырь, которому можно доверять. Это история об очень одиноком человеке, который добился в жизни всего, но трагически несчастлив и не хочет себе в этом признаваться. И о силе любви, которая делает еще недавно чужих людей настоящей семьей», — добавил режиссер.