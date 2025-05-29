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Российского ученого Ксению Петрову, которую в США обвиняют в контрабанде, выпустят под залог

Сегодня в 10:00
Фото: Cora Anderson

Ученого из России Ксению Петрову, которую в США обвиняют в контрабанде из‑за ввоза эмбрионов лягушек, выпустят под залог на время следствия, пишет The New York Times.

Согласно постановлению судьи, биологические образцы, которые Петрова ввезла в страну, были «абсолютно неопасными, нетоксичными, неживыми и ни для кого не представляли угрозы». Судья добавила, что «жизнь и благополучие Петровой окажутся под угрозой, если ее депортируют в Россию».

Как отмечает NYT, пока неясно, когда именно правительство разрешит освободить Петрову под залог.

31-летнюю Ксению Петрову, работающую в Гарвардской медицинской школе, задержали в аэропорту Бостона 16 февраля после перелета во Францию. Ее обвинили в том, что она не задекларировала эмбрионы лягушек. Петровой грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 тыс. долларов и депортация.

Ученый рассказала, что образцы эмбрионов лягушек попросил привезти ее начальник для экспериментов. После задержания исследовательская виза ученой была аннулирована.

Ранее Петрова работала в Институте биологии гена РАН в Москве. Сама биолог говорила, что боится возвращаться на родину из‑за угрозы политического преследования.

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