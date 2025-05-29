Российского ученого Ксению Петрову, которую в США обвиняют в контрабанде, выпустят под залог

31-летнюю Ксению Петрову, работающую в Гарвардской медицинской школе, задержали в аэропорту Бостона 16 февраля после перелета во Францию. Ее обвинили в том, что она не задекларировала эмбрионы лягушек. Петровой грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 тыс. долларов и депортация.