Сабрина Карпентер может сыграть главную роль в «Мамма Миа!-3»

Слухи о третьей части мюзикла по мотивам песен ABBA ходят уже несколько лет. Еще в 2020 году Креймер говорила, что проект задумывался как трилогия. По ее словам, актеры оригинального состава, включая Кристину Барански и Пирса Броснана, уже встречались с продюсером и выразили готовность вернуться к своим ролям.