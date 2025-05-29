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Сабрина Карпентер может сыграть главную роль в «Мамма Миа!-3»

Сегодня в 12:17
Фото: Lia Toby/Getty Images

Сабрина Карпентер может присоединиться к актерскому составу третьего фильма франшизы «Мама Миа!». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на продюсера мюзикла Джуди Креймер.

Она отметила, что певица могла бы сыграть богиню или родственницу, напоминающую героиню Мерил Стрип.

Слухи о третьей части мюзикла по мотивам песен ABBA ходят уже несколько лет. Еще в 2020 году Креймер говорила, что проект задумывался как трилогия. По ее словам, актеры оригинального состава, включая Кристину Барански и Пирса Броснана, уже встречались с продюсером и выразили готовность вернуться к своим ролям.

Креймер подтвердила, что третья часть уже находится в активной разработке, сценарий готов, но подробности сюжета пока держатся в секрете.

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