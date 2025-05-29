В Египте нашли гробницы эпохи Нового царства

В Египте нашли три древних гробницы возрастом более 3000 лет. Они принадлежат выдающимся государственным деятелям, пишет CNN.
Захоронения нашли в некрополе Дра-Абу-Эль-Нага в Луксоре. Владельцы гробниц жили в эпоху Нового царства (1539–1077-е годы до нашей эры).
В одной из гробниц захоронен человек по имени Баки, который работал хранителем зернохранилища. Еще один саркофаг принадлежит смотрителю храма Амона и управляющему северных оазисов Эсу. В третьем из саркофагов захоронен Амон-эм-Ипет, который работал в храме или в поместье бога Амона.
Археолог Абдель Гаффар Вагди описал планировку гробниц. Согласно Вагди, гробница Амон-эм-Ипета состоит из небольшого внутреннего двора, входа и квадратного зала. Гробница Баки оказалась длинным внутренним двором, за которым следует еще один внутренний двор, где находится погребальный колодец. В гробнице, принадлежащей Эсу, также есть небольшой внутренний дворик с колодцем, за которым находится главный вход и два зала.
Раскопки были полностью проведены египтянами. Министр туризма и древностей Шериф Фатхи назвал это открытие значительным для археологической истории страны.
В феврале в Египте обнаружили первую за столетие гробницу фараона. Находку, считавшейся утерянной гробницы Тутмоса II, называют одним из самых важных археологических открытий последних лет.