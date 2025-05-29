В Египте нашли гробницы эпохи Нового царства

В одной из гробниц захоронен человек по имени Баки, который работал хранителем зернохранилища. Еще один саркофаг принадлежит смотрителю храма Амона и управляющему северных оазисов Эсу. В третьем из саркофагов захоронен Амон-эм-Ипет, который работал в храме или в поместье бога Амона.