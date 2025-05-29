Сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию предпродакшена

Оригинальная игра Cyberpunk 2077 увидела свет в конце 2020 года. Действие разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. Ривз выступил в роли рокера с кибернетической серебряной рукой, который помогает главному герою выжить.