Сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию предпродакшена

Продолжение Cyberpunk 2077 официально перешло из концептуальной стадии в предпроизводственную. Об этом говорится в финансовом отчете CD Projekt Red (CDPR) по итогам начала 2025 года.
Разработчики не раскрыли деталей проекта, но описали его как «следующую крупную игру во вселенной Cyberpunk». Старший пиар-менеджер CDPR Ола Сондей в разговоре с Verge сказал, что Cyberpunk 2 — неофициальное название. С 2022 года проект носил кодовое имя Project Orion.
Сейчас над сиквелом Cyberpunk 2077 работают 96 разработчиков, согласно внутренней презентации. Дата выхода пока не объявлена.
CDPR также сообщила, что дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 продано тиражом более 10 млн копий. А Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, в которую входят основная игра и дополнение, выйдет 5 июня в качестве стартового тайтла для Nintendo Switch 2.
Оригинальная игра Cyberpunk 2077 увидела свет в конце 2020 года. Действие разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. Ривз выступил в роли рокера с кибернетической серебряной рукой, который помогает главному герою выжить.