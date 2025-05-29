Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами

Он утверждает, что Минюст «без фактуры не работает», а со стороны Пугачевой и Урганта нет нарушений законодательства. «Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», ― сказал замминистра.