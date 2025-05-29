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Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами

Сегодня в 07:55
Фото: «Вечерний Ургант»/YouTube

Оснований для признания Аллы Пугачевой и Ивана Урганта иностранными агентами сейчас нет. Об этом сообщил ТАСС замминистра юстиции Олег Свириденко.

Он утверждает, что Минюст «без фактуры не работает», а со стороны Пугачевой и Урганта нет нарушений законодательства. «Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», ― сказал замминистра.

В марте РИА «Новости» сообщило, что Иван Ургант открыл ИП в Париже. После этого депутат Госдумы Николай Новичков попросил Минюст признать телеведущего иноагентом. Сам Ургант заявил, что не планирует переезжать из России и открывать бизнес за границей.

Алла Пугачева после начала военной операции на Украине уехала вместе с мужем Максимом Галкиным из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина внесли в реестр иностранных агентов. В ответ на это певица попросила «зачислить» ее «в ряды иноагентов любимой страны» в знак солидарности с мужем.

В июле 2024-го в ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева Минюст тоже сообщал, что не видит оснований для внесения Пугачевой в список иноагентов.

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