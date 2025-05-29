Хейли Бибер продает бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов

Компания Elf Beauty купит за примерно 1 млрд долларов бренд косметики и средств по уходу за кожей Rhode, основанный моделью Хейли Бибер. Об этом пишет Би-би-си.
Elf выплатит акционерам Rhode 800 млн долларов в виде наличных и акций, а также дополнительные 200 млн в случае роста продаж. Сделку называют одной из крупнейших в индустрии за последние годы. Бибер останется главным креативным директором бренда.
В интервью журналу Business of Beauty главный исполнительный директор E.l.f. Таранг Амин сказал, что два бренда осознали силу объединения своих мощностей. «Я вижу в Хейли нечто большее, чем просто знаменитость, она один из самых вдумчивых основателей, которых я когда‑либо встречал. У нее невероятное чутье, прекрасная эстетика, которая находит отклик в ее сообществе», — пояснил Амин.
Сама Бибер назвала сделку «невероятной возможностью охватывать еще большее количество людей с помощью еще более инновационных продуктов».
Компания Rhode Хейли Бибер появилась в 2022 году и стала популярной благодаря вирусным продуктам, о которых рассказывали пользователи TikTok. Бренд продает косметические средства через свой собственный сайт и поп-ап магазины.