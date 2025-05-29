Хейли Бибер продает бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов

В интервью журналу Business of Beauty главный исполнительный директор E.l.f. Таранг Амин сказал, что два бренда осознали силу объединения своих мощностей. «Я вижу в Хейли нечто большее, чем просто знаменитость, она один из самых вдумчивых основателей, которых я когда‑либо встречал. У нее невероятное чутье, прекрасная эстетика, которая находит отклик в ее сообществе», — пояснил Амин.