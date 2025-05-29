Илон Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа

Илон Маск сообщил, что срок его полномочий в администрации Дональда Трампа подходит к концу.
«По мере того, как мой срок работы в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить нецелевые расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, превращаясь в образ жизни для всей государственной системы», ― написал предприниматель в соцсети X.
Хотя обстоятельства отставки Илона Маска пока неясны, он уходит через день после того, как раскритиковал «Большой прекрасный билль» о распределении бюджета и налогах, продвигаемый Трампом. В интервью CBS предприниматель заявил, что меры, предлагаемые в законопроекте, увеличат дефицит бюджета и подорвет работу DOGE.
По словам источника Reuters, ряд высокопоставленных чиновников, включая заместителя главы аппарата Белого дома, были разражены комментариями Маска. Агентство также связывает уход бизнесмена со снижением его рейтинга.
По информации Reuters, уход Маска был стремительным, и предприниматель не проводил никакой официальной беседы с Трампом перед тем, как объявить об отставке.
Илон Маск был крупнейшим спонсором президентской кампании Трампа в прошлом году, потратив на нее и поддержку других республиканцев 300 млн долларов. После победы Трампа на выборах предприниматель возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE), цель которого ― повысить эффективность и результативность госуправления.
По данным Reuters, администрации Трампа и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тыс. человек из 2,3 млн федеральных служащих, в основном за счет угроз увольнением, выкупов и предложений о досрочном выходе на пенсию. Деятельность департамента вызвала недовольство многих чиновников.