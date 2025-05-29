Илон Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа

«По мере того, как мой срок работы в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить нецелевые расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, превращаясь в образ жизни для всей государственной системы», ― написал предприниматель в соцсети X.