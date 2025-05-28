Умер гитарист Рик Дерринджер

Легендарный гитарист и музыкальный продюсер Рик Дерринджер умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на вдову артиста.
Она рассказала, что музыкант мирно скончался 26 мая после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения после «медицинского эпизода».
Деррингер известен как исполнитель, автор песен и продюсер. Его картера развивалась более шести десятилетий. Ещё в 60-х Рик стал фронтменом группы The McCoys, чей дебютный трек «Hang On Sloopy» стал классикой гаражного рока.
После распада The McCoys в 1969 году Дерринджер занялся сольным творчеством. Кроме того, артист сотрудничал с Синди Лопер, Элисом Купером, Бонни Тайлер и другими музыкантами.
В частности, он записал гитарную партию для таких хитов Тайлер как «Total Eclipse Of The Heart» и «Making Love Out of Nothing At All». Дерринджер спродюсировал первые шесть альбомов Странного Эла Янковича.
В 2010-х годах Дерринджер участвовал в трех мировых турах Ринго Старра. «Боже, благослови Рика Дерринджера», — прокомментировал смерть коллеги экс-солист The Beatles.