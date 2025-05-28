В России пройдет фестиваль кубинского кино

В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде пройдет фестиваль кубинского кино. Об этом сообщил Бюллетень кинопрокатчика.
Фестиваль состоится с 28 мая по 1 июня. Га нем покажут историческую драму «Хосе Марти: глаз кенаря», романтическую драму «Рассказы другого дня», а также фильмы «Я — Куба» Михаила Калатозова и «Капабланка» Мануэля Эрреры.
На кинопоказы можно будет попасть бесплатно. Их организуют «Роскино» при поддержке Минкульта РФ и Кубинского института кинематографического искусства и промышлености (ИКАИК).
Фестиваль станет одним из мероприятий, устроенных совместно Россией и Кубой. На Кубе в 2025 году проведут киносмотр российских лент.
Ранее в России состоялся фестиваль китайского кино. Его также провел «Роскино», но на этот раз в сотрудничестве с Китайским центром исследований киноискусства