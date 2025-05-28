В Петербурге ограничат работу «наливаек»

Депутаты петербургского заксобрания сразу в трех чтениях приняли законопроект, который ограничивает работу «наливаек». Документ законодательно разделяет «наливайки» и рестораны, для которых определены следующие критерии:
- отдельный вход с улицы;
- зал обслуживания не менее 50 квадратных метров;
- раздельные туалеты для персонала и гостей;
- кухня;
- не менее пяти сотрудников, включая двух поваров;
- договор на охрану и наличие тревожной кнопки.
Заведения, не соответствующие этим требованиям и расположенные в жилых домах, смогут продавать алкоголь лишь с 11.00 до 22.00 (ранее продажа спиртного в них была разрешена с 9.00 до 22.00). Клиентам «наливаек» также запретили выносить алкогольные напитки на улицу.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что проблема «наливаек» особенно остро стоит в Петербурге. Эти заведения, как правило, располагаются на первых этажах жилых домов и могут работать круглосуточно. Из еды там зачастую продают только снеки, а алкоголь сразу после откупоривания выносят на улицу. В результате местные жители жалуются на шум, мусор и пьяных посетителей.