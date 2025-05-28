В Петербурге ограничат работу «наливаек»

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что проблема «наливаек» особенно остро стоит в Петербурге. Эти заведения, как правило, располагаются на первых этажах жилых домов и могут работать круглосуточно. Из еды там зачастую продают только снеки, а алкоголь сразу после откупоривания выносят на улицу. В результате местные жители жалуются на шум, мусор и пьяных посетителей.