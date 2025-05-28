В Петербурге собираются запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

Правительство Петербурга планирует запретить иностранцам работать в такси и курьерской доставке. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на проект постановление губернатора.
Согласно документу, первоначально запрет будет распространяться только на 2025 год. Комитет по труду и занятости должен будет представить свое предложение по установлению аналогичного запрета на 2026-й.
Если постановление подпишут, новые правила начнут действовать с 1 июля. Выполнить их работодателей обяжут в течение трех месяцев после этой даты.
Документ также предполагает новые ограничения для курьеров. В частности, они обязаны будут носить на одежде и транспортном средстве идентификационный номер и соблюдать требования к внешнему виду. Курьерам на самокатах и электровелосипедах запретят превышать скорость в 15 километров в час. Появятся зоны, в которых курьерам нельзя будет перемещаться.
Запреты на работу в такси для иностранцев действуют в более чем десятке российских регионов. Среди них Татарстан, Ленинградская, Астраханская, Омская, Новосибирская область, Якутия и Хабаровский край.