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В Петербурге собираются запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

Вчера в 19:31
Фото: Lexi Anderson/Unsplash

Правительство Петербурга планирует запретить иностранцам работать в такси и курьерской доставке. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на проект постановление губернатора.

Согласно документу, первоначально запрет будет распространяться только на 2025 год. Комитет по труду и занятости должен будет представить свое предложение по установлению аналогичного запрета на 2026-й.

Если постановление подпишут, новые правила начнут действовать с 1 июля. Выполнить их работодателей обяжут в течение трех месяцев после этой даты.

Документ также предполагает новые ограничения для курьеров. В частности, они обязаны будут носить на одежде и транспортном средстве идентификационный номер и соблюдать требования к внешнему виду. Курьерам на самокатах и электровелосипедах запретят превышать скорость в 15 километров в час. Появятся зоны, в которых курьерам нельзя будет перемещаться.

Запреты на работу в такси для иностранцев действуют в более чем десятке российских регионов. Среди них Татарстан, Ленинградская, Астраханская, Омская, Новосибирская область, Якутия и Хабаровский край.

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