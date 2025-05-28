В Петербурге собираются запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

Документ также предполагает новые ограничения для курьеров. В частности, они обязаны будут носить на одежде и транспортном средстве идентификационный номер и соблюдать требования к внешнему виду. Курьерам на самокатах и электровелосипедах запретят превышать скорость в 15 километров в час. Появятся зоны, в которых курьерам нельзя будет перемещаться.