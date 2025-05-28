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Китайцы все чаще ищут российских жен, так как им не хватает денег на брак с китаянками

Вчера в 18:56
Фото: Zhouxing Lu/Unsplash

В Китае стали популярны услуги брачных агентств по поиску невест из России, пишет The Times.

Китайцы не могут позволить себе свадьбу с местными жительницами из‑за традиции под названием «цайли» — свадебного выкупа в виде недвижимости и подарков. По данным издания, даже в сельских районах Китая сумма выкупа достигает 500-600 тыс. юаней (70–80 тыс. долларов).

Среди китайцев распространяется мнение, что российские женщины не требуют свадебных подарков и менее эмансипированны. Из‑за этого в стране появилась новая индустрия брачных агентств, в которых предлагают услуги по подбору невест из России.

«Я был готов жениться на девушке, с которой встречался. Но она просила слишком много: квартиру, крупную сумму денег, золотые украшения — все это обошлось бы в 400 тыс. юаней (70–80 тыс. долларов). У меня таких денег просто не было», — рассказал 34-летний бухгалтер Сунь Янь.

Еще одной причиной для поиска невест в России для китайцев стала демографическая проблема в родной стране. В Китае, по официальным данным, на 35 млн мужчин больше, чем женщин. Такие союзы при этом часто заканчиваются разводами из‑за культурных различий, пишет The Times.

С 2020 по 2024 год было зарегистрировано более 10 тыс. браков между китайцами и россиянками.

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