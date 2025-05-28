Китайцы все чаще ищут российских жен, так как им не хватает денег на брак с китаянками

«Я был готов жениться на девушке, с которой встречался. Но она просила слишком много: квартиру, крупную сумму денег, золотые украшения — все это обошлось бы в 400 тыс. юаней (70–80 тыс. долларов). У меня таких денег просто не было», — рассказал 34-летний бухгалтер Сунь Янь.