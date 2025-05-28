В Москве появится прокат велосипедов, не привязанных к станциям

Первые 200 бесстанционных велосипедов будут доступны для проката в рамках пилотного проекта. Размещены они будут преимущественно в парках. Велосипеды оборудованы антивандальной алюминиевой рамой, пластиковой корзиной и бескамерными 26-дюймовыми колесами. Пользоваться сервисом можно только с 18 лет. На всех велосипедах есть госномера, по которым фиксируют нарушения ПДД с помощью камер.