В Москве появится прокат велосипедов, не привязанных к станциям

Летом в Москве станут доступны для проката механические велосипеды, не привязанные к станциям, сообщает департамент транспорта города.
«По просьбам горожан мы запускаем в этом сезоне пилотную модель — впервые в прокате появятся механические велосипеды, которые не привязаны к станциям. Оставить их можно в любой разрешенной зоне. Будем постепенно расширять парк, если увидим востребованность новой модели. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина наша задача — сделать прокат максимально удобным и доступным», — заявил заммэра Максим Ликсутов.
Первые 200 бесстанционных велосипедов будут доступны для проката в рамках пилотного проекта. Размещены они будут преимущественно в парках. Велосипеды оборудованы антивандальной алюминиевой рамой, пластиковой корзиной и бескамерными 26-дюймовыми колесами. Пользоваться сервисом можно только с 18 лет. На всех велосипедах есть госномера, по которым фиксируют нарушения ПДД с помощью камер.
Сезон проката электросамокатов и велосипедов открылся в Москве в марте. Горожанам доступны 60 тыс. электросамокатов и 20 тыс. велосипедов различных операторов. В этом сезоне арендовать транспорт смогут только пользователи, прошедшие идентификацию через систему Mos ID.