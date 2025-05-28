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Посетители кафе в Чикаго приняли актера Джереми Аллена Уайта за его двойника

Сегодня в 17:02
Фото: Hulu

Посетители ресторана в Чикаго приняли звезду «Медведя» Джереми Аллена Уайта за его двойника. Момент попал на видео, которое распространилось в соцсетях.

«Ты выглядишь точно так же, как Джереми Аллен», — сказали актеру. «Да, есть такое», — ответил он.

Видео: emily.devaney/TikTok

В прошлом году более 50 человек приняли участие в конкурсе двойников Аллена. Каждый участник пришел в фартуке и белой футболке, а в зубах у них торчали сигареты, как у шеф-повара Карми Берзатто в сериале «Медведь», которого играет актер.

Джереми Аллен известен по ролям Филлипа «Липа» Галлагера в сериале «Бесстыжие» и шеф-повара Кармена Берзатто в сериале «Медведь».

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