Посетители кафе в Чикаго приняли актера Джереми Аллена Уайта за его двойника

В прошлом году более 50 человек приняли участие в конкурсе двойников Аллена. Каждый участник пришел в фартуке и белой футболке, а в зубах у них торчали сигареты, как у шеф-повара Карми Берзатто в сериале «Медведь», которого играет актер.