Посетители кафе в Чикаго приняли актера Джереми Аллена Уайта за его двойника

Посетители ресторана в Чикаго приняли звезду «Медведя» Джереми Аллена Уайта за его двойника. Момент попал на видео, которое распространилось в соцсетях.
«Ты выглядишь точно так же, как Джереми Аллен», — сказали актеру. «Да, есть такое», — ответил он.
Видео: emily.devaney/TikTok
В прошлом году более 50 человек приняли участие в конкурсе двойников Аллена. Каждый участник пришел в фартуке и белой футболке, а в зубах у них торчали сигареты, как у шеф-повара Карми Берзатто в сериале «Медведь», которого играет актер.
Джереми Аллен известен по ролям Филлипа «Липа» Галлагера в сериале «Бесстыжие» и шеф-повара Кармена Берзатто в сериале «Медведь».