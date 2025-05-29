Okko выпустит документалку про крупнейшую ОПГ России

Okko анонсировал документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России». Подробностями (и первым трейлером) с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Проект расскажет об одной из крупнейших преступных группировок мира, державшей в страхе весь Дальний Восток. Авторами идеи и продюсерами выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, режиссером ― Владислав Кузнецов.
Действие происходит в конце 1980-х в Комсомольске-на-Амуре. В город приезжает Евгений Васин ― рецидивист и самопровозглашенный вор в законе. Он организует ОПГ, которая быстро берет под контроль все финансовые потоки в регионе ― от уличного гоп-стопа до отката с авиазавода. Группировка заменяет собой мэра и полицию и становится главной силой на Дальнем Востоке.
«Мы очень гордимся этим проектом. Во-первых, нам удалось собрать невероятную палитру персонажей, в числе которых и бывшие члены „Общака“, близкие к лидеру Евгению Васину. Во-вторых, все съемки проходили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, поэтому получилась максимально аутентичная работа, точно передающая атмосферу повествования: время действия, место и настроения людей. Ну и в-третьих, проект оказался просто идеальным предостережением от романтизации лихих 90-х», ― отметил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.
Премьерный показ сериала пройдет в конкурсной программе Beat Film Festival, который пройдет с 5 по 15 июня в Москве. В Okko проект появится осенью, точной даты пока нет.
В онлайн-кинотеатре отметили, что сериал «Общак» отражает их новую стратегию развития документальной линейки и работает в связке с криминальной драмой Юрия Быкова «Лихие». Ее второй сезон тоже ожидается осенью.