Киану Ривз ― ангел в тизере комедии «Good Fortune»

Lionsgate представил первый тизер комедии «Good Fortune» с Киану Ривзом и Сетом Рогеном. Мировая премьера картины намечена на 17 октября.
«Good Fortune» снимает комик Азиз Ансари, сыгравший Тома Хэверфорда в «Парках и зонах отдыха». Для него это полнометражный режиссерский дебют. Ранее он режиссировал для Netflix сериал «Мастер не на все руки», второй и последний сезон которого вышел в 2017 году.
Фильм рассказывает об ангеле по имени Габриэль, который пытается доказать неимущему Арджу, что деньги не сделают его счастливее. Для этого ангел вселяет Арджу в тело его богатого работодателя Джеффа. Но только оказывается, что фрилансер чувствует себя гораздо лучше в роскошном образе начальника. За такую неудачу Габриэля лишают крыльев.
Первый полнометражный проект Ансари должен был выйти еще в 2022 году под названием «Being Mortal» («Быть смертным»). Однако проект был закрыт студией Searchlight Pictures после того, как исполнителя одной из главных ролей, Билла Мюррея, обвинили в домогательствах к молодой сотруднице съемочной группы.