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Киану Ривз ― ангел в тизере комедии «Good Fortune»

Сегодня в 15:35
Фото: Lionsgate

Lionsgate представил первый тизер комедии «Good Fortune» с Киану Ривзом и Сетом Рогеном. Мировая премьера картины намечена на 17 октября.

«Good Fortune» снимает комик Азиз Ансари, сыгравший Тома Хэверфорда в «Парках и зонах отдыха». Для него это полнометражный режиссерский дебют. Ранее он режиссировал для Netflix сериал «Мастер не на все руки», второй и последний сезон которого вышел в 2017 году.

Фильм рассказывает об ангеле по имени Габриэль, который пытается доказать неимущему Арджу, что деньги не сделают его счастливее. Для этого ангел вселяет Арджу в тело его богатого работодателя Джеффа. Но только оказывается, что фрилансер чувствует себя гораздо лучше в роскошном образе начальника. За такую неудачу Габриэля лишают крыльев.

Видео: Lionsgate/YouTube

Первый полнометражный проект Ансари должен был выйти еще в 2022 году под названием «Being Mortal» («Быть смертным»). Однако проект был закрыт студией Searchlight Pictures после того, как исполнителя одной из главных ролей, Билла Мюррея, обвинили в домогательствах к молодой сотруднице съемочной группы.

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