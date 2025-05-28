Киану Ривз ― ангел в тизере комедии «Good Fortune»

Фильм рассказывает об ангеле по имени Габриэль, который пытается доказать неимущему Арджу, что деньги не сделают его счастливее. Для этого ангел вселяет Арджу в тело его богатого работодателя Джеффа. Но только оказывается, что фрилансер чувствует себя гораздо лучше в роскошном образе начальника. За такую неудачу Габриэля лишают крыльев.