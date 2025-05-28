Каскадерша подала в суд на Кевина Костнера из‑за сцены изнасилования в фильме «Горизонты»

Каскадерша Девин ЛаБелла подала в суд на голливудского актера и режиссера Кевина Костнера. Она обвинила кинозвезду в харассменте и сексуальной дискриминации, написал The Hollywood Reporter.
Среди других обвинений — создание враждебной рабочей атмосферы на съемках фильма «Горизонты». По словам ЛаБеллы, ей пришлось участвовать в эпизоде изнасилования, которого не было в сценарии. При этом на площадке не присутствовал координатор интимных сцен.
«В тот день я осталась открытой, незащищенной и глубоко преданной системой, которая обещала мне безопасность и профессионализм», — заявила ЛаБелла.
Как утверждает девушка, случившееся пошатнуло ее доверие и навсегда изменило то, как она существует внутри киноиндустрии.
ЛаБелла считает, что она также столкнулась с местью со стороны Костнера, после того как сообщила о ситуации на съемках ленты «Горизонты. Часть вторая». Каскадершу не позвали работать над другими частями киносерии.
Марти Сингер, адвокат Костнера, заявил, что иск ЛаБеллы не имеет под собой никаких оснований и «полностью противоречит собственным действиям [Ла Беллы] и фактам». Он напомнил, что истица благодарила в соцсетях координатора трюков за «чудесные недели» на съемочной площадке «Горизонтов».
ЛаБелла выступала дублершей актрисы Эллы Хант в фильме. Согласно данным иска, Хант договорилась об обязательном присутствии на съемках координатора интимных сцен — и во время работы над прописанными в сценарии эпизодами с ее участием обстановка была профессиональной и корректной.
Однако, когда Хант, со слов ЛаБеллы, отказалась от съемки в сцене изнасилования, ситуация изменилась. ЛаБелла заменила актрису перед камерой, но, по ее мнению, не получила должной поддержки и защиты. Дублерша утверждает, что была «в ужасе» от происходящего.