Каскадерша подала в суд на Кевина Костнера из‑за сцены изнасилования в фильме «Горизонты»

Среди других обвинений — создание враждебной рабочей атмосферы на съемках фильма «Горизонты». По словам ЛаБеллы, ей пришлось участвовать в эпизоде изнасилования, которого не было в сценарии. При этом на площадке не присутствовал координатор интимных сцен.