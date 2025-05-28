Marvel и DC впервые за 20 лет выпустят совместный комикс

Marvel и DC анонсировали первый за 20 лет совместный комикс. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Комикс будет посвящен Бэтмену и Дэдпулу. По сюжету Дэдпулу поручают выполнить важную миссию в Готэм-Сити, которая будет пересекаться с интересами Бэтмена.
Проект будет состоять из двух выпусков. Первый выйдет 17 сентября под маркой Marvel. Над его сценарием работает Зеб Уэллс, а иллюстрации выполнит Грег Капулло. Второй выпуск будет опубликован DC в ноябре. Его сценаристом выступит Грант Моррисон, а художником — Дэн Мора.
Впервые Marvel и DC выпустили совместный комикс в 1976 году, им стал «Супермен против удивительного Человека-паука: Битва века». Последний кроссовер двух компаний выходил с 2003 по 2004 год. Он был посвящен Лиге справедливости и Мстителям.