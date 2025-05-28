Marvel и DC впервые за 20 лет выпустят совместный комикс

Проект будет состоять из двух выпусков. Первый выйдет 17 сентября под маркой Marvel. Над его сценарием работает Зеб Уэллс, а иллюстрации выполнит Грег Капулло. Второй выпуск будет опубликован DC в ноябре. Его сценаристом выступит Грант Моррисон, а художником — Дэн Мора.