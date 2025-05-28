Корабль Starship разрушился во время девятого испытательного полета

Девятый испытательный запуск корабля Starship завершился неудачно. Об этом компания SpaceX сообщила в соцсети X.
Запуск был произведен со стартовой площадки Starbase на юго-востоке штата Техас во вторник, в 19.36 по времени Восточного побережья США. Через 30 минут после старта связь со второй ступенью корабля была потеряна. В ходе полета была зафиксирована утечка топлива, при этом грузовой отсек открылся не полностью, из‑за чего не удалось вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы Starlink.
«Произошло незапланированное разрушение Starship. Специалисты проанализируют полученные данные и продолжат подготовку к следующему запуску», — отметили в компании.
По словам основателя SpaceX Илона Маска, Starship «долетел до запланированного отключения двигателей», и это «большое улучшение по сравнению с прошлым полетом».
Во время восьмого тестового полета компания потеряла связь с ракетой Starship через 10 минут после старта.
Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она имеет решающее значение для планов NASA по высадке астронавтов на Луну в ближайшие несколько лет и для планов Маска по отправке людей на Марс. На данный момент состоялось четыре удачных тестовых запуска ракеты.