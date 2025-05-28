Корабль Starship разрушился во время девятого испытательного полета

Запуск был произведен со стартовой площадки Starbase на юго-востоке штата Техас во вторник, в 19.36 по времени Восточного побережья США. Через 30 минут после старта связь со второй ступенью корабля была потеряна. В ходе полета была зафиксирована утечка топлива, при этом грузовой отсек открылся не полностью, из‑за чего не удалось вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы Starlink.