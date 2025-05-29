В Нижегородском кремле открылся ресторан «Волконский» с собственной пекарней

В Нижегородском кремле, рядом с запущенным вновь спустя более чем 100 лет историческим фуникулером открылся флагманский ресторан «Волконский». Об этом «Афише Daily» рассказали основатели заведения.
Открытие «Волконского» стало частью обустройства территории крепости XVI века. Ее недавно превратили в комфортное общественное пространство. Дизайн ресторана разработали в студии Krivtsova & Redina.
Заведение готово предложить гостям уютный и современный интерьер, созданный с использованием натуральных материалов, панорамные окна с живописным видом, а главное — кухню, основанную на кулинарных традициях города.
В ресторане будет работать собственная пекарня. В ней можно купить свежую выпечку и авторские десерты ручной работы. Меню заведения включает в себя блюда русской и европейской кухни.
«Волконский» вписался в новый пешеходный маршрут, связывающий Рождественскую улицу, Нижне-Волжскую набережную и Кремль. Заведение открыла группа компаний «Сладкая жизнь», объединяющая сеть супермаркетов Spar, Чернышихинский мясокомбинат, рестораны «Сыроварня», «Магадан» и Escape.