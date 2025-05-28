Настя Ивлеева запустила свое медиа «Настежь»

Настя Ивлеева запустила свое медиа. Оно получило название «Настежь».
В своем личном телеграм-канале блогер написала, что он превращается в редакционно-авторское медиа: «Сегодня я распахиваю настежь новую дверь для себя и для вас».
Ивлеева отметила, что собрала команду, чтобы вместе рассказывать про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Сейчас на канал подписано более 460 тыс. пользователей.
«Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет. Добро пожаловать в „Настежь“ — интересно, по делу и с ноткой юмора!» — добавила она.