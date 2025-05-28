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Настя Ивлеева запустила свое медиа «Настежь»

Сегодня в 14:13
Фото: @ivleeva360

Настя Ивлеева запустила свое медиа. Оно получило название «Настежь».

В своем личном телеграм-канале блогер написала, что он превращается в редакционно-авторское медиа: «Сегодня я распахиваю настежь новую дверь для себя и для вас».

Ивлеева отметила, что собрала команду, чтобы вместе рассказывать про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Сейчас на канал подписано более 460 тыс. пользователей.

«Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет. Добро пожаловать в „Настежь“ — интересно, по делу и с ноткой юмора!» — добавила она.

После этого в канале «Настежь» появился пост о погоде в Москве и ролик с пощечиной Эмманюэлю Макрону с подписью: «Когда сказал, что она тратит слишком много на „Вайлдберриз“».

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