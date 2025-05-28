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Морской слон потерялся на улицах южноафриканского города. Жители устроили операцию по его спасению

Сегодня в 14:23
Фото: @capespca

Жители города Гордонс-Бей недалеко от Кейптауна в Южной Африке спасли морского слона, который потерялся на улицах города. Об этом сообщает Associated Press.

Самец весом в 2 тонны попал на сушу из Атлантического океана. Местные жители удивились такому гостю и решили провести спасательную операцию по его возвращению в воду.

Горожане вызвали полицию и спасателей. Сотрудники оперативных служб попытались поймать тюленя, припарковав вокруг него патрульные машины, но тот перелез через них и продолжил путь.

Позже тюлень остановился рядом с торговым центром. Сотрудники службы защиты животных испугались, что у млекопитающего может начаться обезвоживание, поскольку он ушел слишком далеко от океана. Команда специалистов по морской фауне и городской ветеринар смогли остановить тюленя и ввести ему успокоительное. Они отнесли ластоногого в трейлер, чтобы вернуть в естественную среду обитания — в близлежащий залив.

Местное общество защиты животных позже опубликовало в социальных сетях видео, на котором видно, как тюлень ползет к океану.

«Увидимся позже», — говорится в ролике.

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