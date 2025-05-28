Морской слон потерялся на улицах южноафриканского города. Жители устроили операцию по его спасению

Позже тюлень остановился рядом с торговым центром. Сотрудники службы защиты животных испугались, что у млекопитающего может начаться обезвоживание, поскольку он ушел слишком далеко от океана. Команда специалистов по морской фауне и городской ветеринар смогли остановить тюленя и ввести ему успокоительное. Они отнесли ластоногого в трейлер, чтобы вернуть в естественную среду обитания — в близлежащий залив.