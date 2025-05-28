Кэти Бейтс рассказала, почему никогда не чувствовала cебя своей в Голливуде

Американская актриса Кэти Бейтс, известная по фильму «Мизери» и «Титаник», рассказала в интервью Vanity Fair, почему никогда не чувствовала своей принадлежности к Голливуду.
Артистка призналась, что ее карьера не имела «прямой траектории». Кроме того, коллеги никогда не считали Бейтс привлекательной. Романтические сцены с ее участием вырезали из проектов.
Бейтс даже не получила роль в экранизации пьесы «Фрэнки и Джонни в лунном свете», хотя она с огромным успехом исполняла ее на театральной сцене. Но режиссер Гарри Маршалл посчитал, что Бейтс, целующаяся с мужчиной в кино, не будет выглядеть достаточно романтично.
Актрису такие моменты ранили, хотя она сталкивалась с ними снова и снова. Однажды Бейтс «плакала, как детсадовец», когда журналист усомнился в правдоподобности ее экранного романа с Эйданом Куинном в фильме «Игра на полях Господних».
«Я хотела сесть в самолет. Мне сказали: „На самом деле, мисс Бейтс, один самолет отправляется прямо сейчас“. Я сказала: „Отлично. Возьмите меня в самолет“. Я села. Взяла журнал. Он был о „Фрэнки и Джонни“», — вспомнила Бейтс.
Актриса поделилась, что даже сейчас, получив «Оскар» и признание, она не чувствует себя комфортно в Голливуде. «Я никогда не чувствовала себя своей, но это нормально», — отметила она.
«Я вижу, как они плывут в своих платьях… И что с того? Это сладкая месть. О, мисс Королева Красоты, у вас была карьера до 40 лет, а теперь вы не можете работать? Как жаль!» — сказала Бейтс, поморщившись от собственной резкости.
Она добавила, что думает, что ей не стоило говорить подобные вещи. «Но затем я думаю: да к черту все, мне 76 лет. Я что, не могу сказать это?» — закончила артистка.