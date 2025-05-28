Кэти Бейтс рассказала, почему никогда не чувствовала cебя своей в Голливуде

Бейтс даже не получила роль в экранизации пьесы «Фрэнки и Джонни в лунном свете», хотя она с огромным успехом исполняла ее на театральной сцене. Но режиссер Гарри Маршалл посчитал, что Бейтс, целующаяся с мужчиной в кино, не будет выглядеть достаточно романтично.