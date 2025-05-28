Кодзима работает над аниме-адаптацией Death Stranding

К игре Death Stranding готовят и анимационную адаптацию. Об этом в интервью японскому Vogue вскользь сообщил создатель тайтла Хидэо Кодзима. Подробностей проекта он не раскрыл.
Зато Кодзима поделился мыслями насчет полнометражной игровой адаптации Death Stranding, над которой он работает со студией A24. Геймдизайнер отметил, что не хочет сохранять в ней сюжет без изменений, как в «Одних из нас», или делать ставку на фан-сервис, как в «Супербратьях Марио. Фильм».
«Я, как киноман, хочу создать именно фильм — как отдельное художественное высказывание. Такой, что мог бы получить награду Каннского или Венецианского кинофестиваля. Я стремлюсь к Death Stranding, который возможен только как кино», ― пояснил Кодзима.
Впервые о планах экранизировать Death Stranding стало известно в декабре 2022 года. По информации Deadline, написанием сценария и режиссурой займется Майкл Сарноски, создатель фильмов «Свинья» и «Тихое место: День первый».
Релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года для PS4 и 14 июля 2020-го для ПК. В конце марта 2025-го аудитория игры превысила 20 млн игроков.
В том же месяце Кодзима представил новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach. 10-минутный ролик объясняет, что действие Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после образования Объединенных Городов Америки.