Кодзима работает над аниме-адаптацией Death Stranding

Сегодня / 14:52
Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо спродюсируют фильм «Карфаген должен быть разрушен»
Сегодня / 14:45
Marvel и DC впервые за 20 лет выпустят совместный комикс
Сегодня / 14:23
Морской слон потерялся на улицах южноафриканского города. Жители устроили операцию по его спасению
Сегодня / 14:13
Настя Ивлеева запустила свое медиа «Настежь»
Сегодня / 14:00
Корабль Starship разрушился во время девятого испытательного полета
Сегодня / 13:09
«Новая волна» Ричарда Линклейтера выйдет в кинотеатрах России
Сегодня / 12:54
Москвичей предупредили об опасности «тополиной метели»
Сегодня / 12:45
В финал второго сезона «The Last of Us» попала удаленная сцена из игры
Сегодня / 12:27
Уголовное дело против Глеба Калюжного об уклонении от армии закрыто
Сегодня / 12:03
В Замоскворечье нашли артефакты мастериц XVII века: запонки, колечко, фигурные накладки
Сегодня / 11:55
Лукашенко заявил о желании помочь «братьям-россиянам» с картошкой
Сегодня / 11:17
Российские рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok
Сегодня / 11:02
Бренд I Am Studio объявил о закрытии. Идет ликвидация коллекций
Сегодня / 10:45
Кевин Спейси снял свой первый более чем за 20 лет полнометражный фильм
Сегодня / 10:32
В США предпринимательница зарабатывает 10 тыс. долларов в час, обучая людей лепить пельмени
Сегодня / 10:26
Актриса фильмов о Гарри Поттере призналась, что ей осталось недолго жить
Сегодня / 09:43
«Грешники» выйдут в «цифре» 3 июня
Обновлено сегодня в 09:37
В Москве задержан мужчина, подбросивший таблетки в вольер с рысями и леопардом
Сегодня / 09:09
Дельфин, Линда, Антоха МС: организаторы «Архстояния» объявили программу концертов-хеппенингов
Сегодня / 07:49
Мультфильм Pixar «Элио» о космических приключениях обзавелся новым трейлером
Сегодня / 07:30
Сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон
Сегодня / 06:49
Уилл Смит отправится в тур и будет брать с поклонников от 550 долларов за фото
Сегодня / 06:22
Крис Эванс пропустил премьеру фильма «Милая, не надо!» в Каннах ради 70-летия своей мамы
Вчера / 18:50
Умер автор комиксов о Халке, Аквамене и Громовержцах Питер Дэвид
Вчера / 18:32
Okko представит в Москве программу детского фестиваля анимации «Медвежонок»
Вчера / 17:52
Для зумеров создали курсы по взрослению, где их учат стирать, готовить и разбираться в продуктах
Вчера / 16:35
В Москве закрылась сеть пекарен Paul
Вчера / 16:07
Джулия Куинн раскрыла детали будущих сезонов «Бриджертонов»

Кодзима работает над аниме-адаптацией Death Stranding

Сегодня в 13:30
Фото: Kojima Productions

К игре Death Stranding готовят и анимационную адаптацию. Об этом в интервью японскому Vogue вскользь сообщил создатель тайтла Хидэо Кодзима. Подробностей проекта он не раскрыл.

Зато Кодзима поделился мыслями насчет полнометражной игровой адаптации Death Stranding, над которой он работает со студией A24. Геймдизайнер отметил, что не хочет сохранять в ней сюжет без изменений, как в «Одних из нас», или делать ставку на фан-сервис, как в «Супербратьях Марио. Фильм».

«Я, как киноман, хочу создать именно фильм — как отдельное художественное высказывание. Такой, что мог бы получить награду Каннского или Венецианского кинофестиваля. Я стремлюсь к Death Stranding, который возможен только как кино», ― пояснил Кодзима.

Впервые о планах экранизировать Death Stranding стало известно в декабре 2022 года. По информации Deadline, написанием сценария и режиссурой займется Майкл Сарноски, создатель фильмов «Свинья» и «Тихое место: День первый».

Релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года для PS4 и 14 июля 2020-го для ПК. В конце марта 2025-го аудитория игры превысила 20 млн игроков.

В том же месяце Кодзима представил новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach. 10-минутный ролик объясняет, что действие Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после образования Объединенных Городов Америки.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами