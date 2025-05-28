Кодзима работает над аниме-адаптацией Death Stranding

Зато Кодзима поделился мыслями насчет полнометражной игровой адаптации Death Stranding, над которой он работает со студией A24. Геймдизайнер отметил, что не хочет сохранять в ней сюжет без изменений, как в «Одних из нас», или делать ставку на фан-сервис, как в «Супербратьях Марио. Фильм».