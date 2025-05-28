«Новая волна» Ричарда Линклейтера выйдет в кинотеатрах России

В российский прокат выйдет комедия «Новая волна» Ричарда Линклейтера. Об этом «Афише Daily» рассказала компания «Экспонента фильм», которая выступит дистрибьютором.
Это первый проект режиссера, полностью снятый на французском языке. Сюжет рассказывает об истории создания ключевого фильма французской новой волны «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара.
Режиссера в фильме играет Гийом Марбек, Жан-Поля Бельмондо — Обри Дюллен, Джин Сиберг — Зои Дойч. Сценарий написали Винсент Палмо-младший, Холли Гент Палмо, Летиция Массон.
«Новая волна» стала одной из главных премьер на завершившемся Каннском фестивале. На нем права на ленту приобрел Netflix, сумма сделки составила 4 млн долларов, что стало рекордом для франкоязычного фильма.