Москвичей предупредили об опасности «тополиной метели»

В ближайшие дни Москву и область накроет «тополиная метель». Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Осторожно, Москва».
Синоптик предупредил, что пух от цветущего тополя легко воспламеняется. Из‑за сухой и жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в столице, «тополиная метель» может привести к лесным пожарам.
«Сейчас для столичного региона — Москвы и Подмосковья — прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. То есть человеческая небрежность, конечно, может привести к возгораниям, поэтому предупреждаю, особенно дачников. На пожары сейчас влияют два фактора: температура в +30 градусов, которая продержится у нас до выходных, и ветер до 15 метров в секунду, который может распространить пожар на большую площадь», — сказал Вильфанд.
23 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве официально стартовало метеорологическое лето, оно пришло на четыре дня раньше климатической нормы. В МЧС жителям города советовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды. Ведомство также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.