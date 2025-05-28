Москвичей предупредили об опасности «тополиной метели»

«Сейчас для столичного региона — Москвы и Подмосковья — прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. То есть человеческая небрежность, конечно, может привести к возгораниям, поэтому предупреждаю, особенно дачников. На пожары сейчас влияют два фактора: температура в +30 градусов, которая продержится у нас до выходных, и ветер до 15 метров в секунду, который может распространить пожар на большую площадь», — сказал Вильфанд.