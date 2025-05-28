В финал второго сезона «The Last of Us» попала удаленная сцена из игры

«Было важно включить эту сцену. Во-первых, она показывает очередное сообщество, настолько ксенофобское, что готово убить человека, который несколько минут назад готов был защищать их. Они даже не пытаются разобраться. Это чужак, а значит, должен умереть, и даже ребенок поддерживает это решение», — объяснил Дракманн.