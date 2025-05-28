В финал второго сезона «The Last of Us» попала удаленная сцена из игры

В финальный эпизод второго сезона сериала «Одни из нас» («The Last of Us») включили удаленную из игры сцену. Об этом в подкасте рассказал соавтор оригинальной игры и исполнительный продюсер сериала Нил Дракманн.
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По его словам, сцена, в которой Элли попадает на остров к серафитам — фанатичной религиозной секте, враждующей с группировкой WLF, — была вырезана из игры из‑за нехватки времени.
В сцене Элли пытается убедить ребенка-серафита, что она не враг, однако тот без колебаний дает согласие на ее казнь. Девушку намереваются повесить и выпотрошить, но она успевает спастись.
«Было важно включить эту сцену. Во-первых, она показывает очередное сообщество, настолько ксенофобское, что готово убить человека, который несколько минут назад готов был защищать их. Они даже не пытаются разобраться. Это чужак, а значит, должен умереть, и даже ребенок поддерживает это решение», — объяснил Дракманн.
По его словам, эпизод также демонстрирует, насколько далеко Элли готова зайти ради мести. «Это как будто вселенная кричит ей: „Остановись. Посмотри, как далеко ты зашла. Ты чуть не погибла. Вернись.“ Но что делает Элли? Продолжает путь», — говорит он.