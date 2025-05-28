Уголовное дело против Глеба Калюжного об уклонении от армии закрыто

Столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от военной службы в отношении актера Глеба Калюжного. Об этом сообщает «Коммерсант».
Дело прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Это произошло после того, как актер добровольно прибыл по повестке на сборный пункт московского военкомата.
По информации источников «Коммерсанта», звезда «Вампиров средней полосы» и «Трудных подростков» будет проходить службу в 1-м отдельном стрелковом Семеновском полку. Эта часть расположена в старинных казармах на юге столицы и имеет учебный полигон в Подмосковье.
В начале марта против Калюжного завели уголовное дело по части 1 статьи 328 УК об уклонении от военной службы. По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.
27 мая Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице на юго-востоке Москвы.
Глеб Калюжный — 26-летний актер, карьера которого началась совершенно случайно, после роли в фильме «14+». Продюсеры написали ему во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг, в итоге он был утвержден на главную роль. Среди известных ролей Калюжного — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот», «Черная весна».