Лукашенко заявил о желании помочь «братьям-россиянам» с картошкой

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал глава Беларуси на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.