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Лукашенко заявил о желании помочь «братьям-россиянам» с картошкой

Сегодня в 11:55
Фото: Kremlin.ru

Белорусам необходимо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Беларуси, и России. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, который призвал «помочь братьям-россиянам». Его слова передает БелТА.

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал глава Беларуси на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

Лукашенко добавил, что речь идет не о благотворительности, а о «приличных деньгах» и «приличных ценах».

Владимир Путин ранее удивился по поводу возможного дефицита картофеля в Беларуси. «Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке, но свое тоже неплохо иметь», — заявил российский президент на встрече с представителями деловых кругов 26 мая. В этот момент заместитель главы администрации президента Максим Орешкин сказал: «Он там закончился». Путин ответил: «Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Что это такое?».

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