В Замоскворечье нашли артефакты мастериц XVII века: запонки, колечко, фигурные накладки

«Из украшений обнаружено, вероятно, девичье колечко, а также разнообразные декоративные фигурные накладки для аксессуаров. После того как завершится реставрация остальных артефактов, найденных на этой территории, набор московской мастерицы XVII века будет передан в музейный фонд в составе коллекции», — сообщил Емельянов.