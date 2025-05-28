В Замоскворечье нашли артефакты мастериц XVII века: запонки, колечко, фигурные накладки

Во время работ на Большой Татарской улице археологи обнаружили артефакты XVII века, которые могли принадлежать городским мастерицам. Об этом сообщает портал мэра Москвы.
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что в числе находок — предметы женского рукоделия. Это запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла. Найденные предметы гардероба были обязательным атрибутом городского костюма горожан. Реставраторы уже успели провести необходимые работы по консервации.
«Из украшений обнаружено, вероятно, девичье колечко, а также разнообразные декоративные фигурные накладки для аксессуаров. После того как завершится реставрация остальных артефактов, найденных на этой территории, набор московской мастерицы XVII века будет передан в музейный фонд в составе коллекции», — сообщил Емельянов.
Всего археологи обнаружили 1203 артефакта — предметы городского быта XV–XVII и XVIII–XIX веков. К более позднему периоду относятся помадные баночки, которые предназначались для кремов и мазей, а также кондитерские баночки.
За последние 14 лет московские археологи нашли более 120 тысяч артефактов. За пять лет в московские музеи передано свыше 47 тысяч предметов.