Российские рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok

В январе―апреле 2025 года российские рекламодатели потратили на размещения в TikTok 15,8 млн рублей. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР).
Аудитория TikTok в России тоже увеличилась. По данным Mediascope, в апреле десктопную или мобильную версию сервиса коротких видео посетили 69 млн россиян старше 12 лет, что на 6% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Дневная аудитория этой соцсети в России выросла год к году на 19%, до 35,4 млн человек.
В Ассоциации блогеров и агентств тоже отметили увеличение рекламных бюджетов в TikTok. К основным категориям рекламодателей в этом сервисе эксперты отнесли FMCG, мобильные сервисы, компании из сферы моды и красоты.
Согласны с тенденцией и в агентствах Digital Church и Players Team. Там считают, что ядро аудитории TikTok — молодежь, которая адаптировалась к ограничениям площадки и нашла эффективные способы для их обхода.
C 2022 года в России существуют ограничения на загрузку нового контента в TikTok и доступ к рекламным инструментам. Единственным способом продвижения рекламодателей на российскую аудиторию на платформе остаются интеграции в контенте блогеров, которые «прибегают к серым способам обхода ограничений для размещения новых роликов», сообщили в Роскомнадзоре.