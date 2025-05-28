Российские рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok

Обновлено вчера в 11:29
ТНТ снимет комедию «Другие приключения Шурика». Из фильма убрали персонажа Чебубу
Сегодня / 12:03
В Замоскворечье нашли артефакты мастериц XVII века — запонки, колечко, фигурные накладки
Сегодня / 11:55
Лукашенко заявил о желании помочь «братьям-россиянам» с картошкой
Сегодня / 11:02
Бренд I Am Studio объявил о закрытии. Идет ликвидация коллекций
Сегодня / 10:45
Кевин Спейси снял свой первый более чем за 20 лет полнометражный фильм
Сегодня / 10:32
В США предпринимательница зарабатывает 10 тыс. долларов в час, обучая людей лепить пельмени
Сегодня / 10:26
Актриса фильмов о Гарри Поттере призналась, что ей осталось недолго жить
Сегодня / 09:43
«Грешники» выйдут в «цифре» 3 июня
Обновлено сегодня в 09:37
В Москве задержан мужчина, подбросивший таблетки в вольер с рысями и леопардом
Сегодня / 09:09
Дельфин, Линда, Антоха МС: организаторы «Архстояния» объявили программу концертов-хеппенингов
Сегодня / 07:49
Мультфильм Pixar «Элио» о космических приключениях обзавелся новым трейлером
Сегодня / 07:30
Сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон
Сегодня / 06:49
Уилл Смит отправится в тур и будет брать с поклонников от 550 долларов за фото
Сегодня / 06:22
Крис Эванс пропустил премьеру фильма «Милая, не надо!» в Каннах ради 70-летия своей мамы
Вчера / 18:50
Умер автор комиксов о Халке, Аквамене и Громовержцах Питер Дэвид
Вчера / 18:32
Okko представит в Москве программу детского фестиваля анимации «Медвежонок»
Вчера / 17:52
Для зумеров создали курсы по взрослению, где их учат стирать, готовить и разбираться в продуктах
Вчера / 16:35
В Москве закрылась сеть пекарен Paul
Вчера / 16:07
Джулия Куинн раскрыла детали будущих сезонов «Бриджертонов»
Вчера / 15:23
Найдены актеры, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону в сериале по «Гарри Поттеру»
Обновлено вчера в 14:58
В «Кофе-хауз» объяснили информацию о банкротстве путаницей и сказали, что не собираются закрываться
Вчера / 14:49
Александр Невский и борцы сумо в трейлере фильма «Широкий Запад»
Вчера / 14:14
Билли Айлиш стала артисткой года по версии премии American Music Awards
Вчера / 13:57
Рейтинги финала «Одних из нас» упали в два раза
Вчера / 12:35
Бывший профессор МГУ отдал телефонным мошенникам более 50 млн рублей и покончил с собой
Вчера / 11:47
Основатель Google Сергей Брин: «Искусственный интеллект работает лучше, если угрожать ему насилием»
Вчера / 11:28
В швейцарской деревне появилась самая высокая башня, напечатанная на 3D-принтере
Вчера / 10:35
Том Круз хочет снять продолжение «Солдат неудачи», сюжет «Топ Гана-3» уже готов

Российские рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok

Сегодня в 11:17
Фото: Solen Feyissa/Unsplash

В январе―апреле 2025 года российские рекламодатели потратили на размещения в TikTok 15,8 млн рублей. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР).

Аудитория TikTok в России тоже увеличилась. По данным Mediascope, в апреле десктопную или мобильную версию сервиса коротких видео посетили 69 млн россиян старше 12 лет, что на 6% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Дневная аудитория этой соцсети в России выросла год к году на 19%, до 35,4 млн человек.

В Ассоциации блогеров и агентств тоже отметили увеличение рекламных бюджетов в TikTok. К основным категориям рекламодателей в этом сервисе эксперты отнесли FMCG, мобильные сервисы, компании из сферы моды и красоты.

Согласны с тенденцией и в агентствах Digital Church и Players Team. Там считают, что ядро аудитории TikTok — молодежь, которая адаптировалась к ограничениям площадки и нашла эффективные способы для их обхода.

C 2022 года в России существуют ограничения на загрузку нового контента в TikTok и доступ к рекламным инструментам. Единственным способом продвижения рекламодателей на российскую аудиторию на платформе остаются интеграции в контенте блогеров, которые «прибегают к серым способам обхода ограничений для размещения новых роликов», сообщили в Роскомнадзоре.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами