Российские рекламодатели почти в 4 раза увеличили бюджеты на TikTok

Аудитория TikTok в России тоже увеличилась. По данным Mediascope, в апреле десктопную или мобильную версию сервиса коротких видео посетили 69 млн россиян старше 12 лет, что на 6% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Дневная аудитория этой соцсети в России выросла год к году на 19%, до 35,4 млн человек.