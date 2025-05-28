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Кевин Спейси снял свой первый более чем за 20 лет полнометражный фильм

Сегодня в 10:45
Фото: Netflix

Кевин Спейси снял свой первый более чем за 20 лет полнометражный фильм, им стал сверхъестественный боевик под рабочим названием «Holiguards». Об этом сообщает Variety.

Актер также исполнил в ленте одну из главных ролей. Помимо Спейси, в актерский состав вошли Дольф Лундгрен, Тайриз Гибсон, Брианна Хильдебранд, Диша Патани и Эрик Робертс.

Сюжет картины разворачивается в недалеком будущем, где две древние фракции — Холигарды и Статигарды — ведут тайную войну за контроль над судьбой человечества. Центральной героиней становится молодая женщина, дочь лидеров обеих сторон, от которой зависит исход конфликта.

Одновременно стратег Статигардов планирует разрушительную атаку на Париж с помощью ядерного оружия и армии зомбированных гражданских, пытаясь пробудить древнюю силу через космический портал.

«Holiguards» стал первым проектом новой студии Elledgy Media, основанной украинской предпринимательницей Эльвирой Гавриловой Патерсон. Лента была снята в Мексике в 2023 году, сейчас она находится на стадии постпродакшена. Бюджет фильма составил около 10 млн долларов, а трейлер уже показали потенциальным дистрибьюторам на Каннском кинофестивале.

С 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в охватывающих несколько лет сексуальных проступках: от нежелательных прикосновений до попытки изнасилования. Сам актер все обвинения отрицает, заявляет, что не помнит таких эпизодов, либо настаивает, что контакт был добровольным.

На фоне скандала Netflix прекратил производство сериала «Карточный домик», его агент и пиар-команда разорвали контракты, а Спейси исключили из уже отснятого фильма «Все деньги мира».

В 2023 году суд Саутворк Кроун-Корт в Великобритании признал его невиновным по обвинениям в сексуальных преступлениях от четырех мужчин, относящихся к периоду 2001–2013 годов. Другие иски были закрыты по разным причинам, включая смерть заявителей, отказ от дачи показаний и истечение срока давности.

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