Кевин Спейси снял свой первый более чем за 20 лет полнометражный фильм

«Holiguards» стал первым проектом новой студии Elledgy Media, основанной украинской предпринимательницей Эльвирой Гавриловой Патерсон. Лента была снята в Мексике в 2023 году, сейчас она находится на стадии постпродакшена. Бюджет фильма составил около 10 млн долларов, а трейлер уже показали потенциальным дистрибьюторам на Каннском кинофестивале.