Collider выбрал худшие хорроры последних 30 лет

Самым ужасным хоррором минувших трех десятилетий назвали «Винни-Пух: Кровь и мед». Ленту авторы Collider охарактеризовали как «чистую лень и скуку»: «Это один из самых монотонных и болезненно скучных хоррор-опытов, которые только можно вообразить».