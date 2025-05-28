Collider выбрал худшие хорроры последних 30 лет

Американское издание Collider выбрало худшие фильмы ужасов, вышедшие за последние 30 лет. Об этом медиа рассказало на своем сайте.
Журналисты СМИ включили в антирейтинг сиквел картины «Газонокосильщик» и триквел слешера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Первый разочаровал «нелепыми визуальными эффектами», а второй — «идиотскими и болезненно глупыми сюжетными поворотами».
Самым ужасным хоррором минувших трех десятилетий назвали «Винни-Пух: Кровь и мед». Ленту авторы Collider охарактеризовали как «чистую лень и скуку»: «Это один из самых монотонных и болезненно скучных хоррор-опытов, которые только можно вообразить».
В перечень включили также «шаблонный слешер» «Кэндимен-3: День мертвых» 1999 года, «очень поверхностный» «Страх.com» Уильяма Мэлоуна, «кульминацию всех худших тенденций ужасов 2010-х» — «БайБайМэна» и «Джиперс-Криперс: Возрожденный».
Ещ более разгромные отзывы получили «Слендермен» Сильвена Уайта (его обругали за предсказуемость), «Один в темноте» Уве Болла и «Птицекалипсис: Шок и трепет» Джеймса Нгуена.
«Иногда фильм оказывается настолько шокирующе ужасным от начала до конца, что кажется, что он активно расходится по швам <…> в каждой сцене», — прокомментировали рецензенты Collider последнюю киноработу.