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Актриса фильмов о Гарри Поттере призналась, что ей осталось недолго жить

Сегодня в 10:26
Фото: Chris/Flickr

Британо-австралийская актриса Мириам Маргулис, сыгравшая профессора Стебель в серии фильмов о Гарри Поттере, рассказала о проблемах со здоровьем. По словам 84-летней звезды, ей осталось «недолго жить».

«Когда ты знаешь, что жить тебе осталось недолго — а я, скорее всего, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше — то не хочется бросать выступления», — цитирует Маргулис The Mirror.

Она отметила, что актерская работа приносит ей радость. «Я мечтаю играть роли, которые не приковывали бы меня к инвалидному креслу, но у меня просто не хватает сил», — поделилась актриса.

Маргулис впервые рассказала о проблемах со здоровьем в интервью подкасту Table Manners в 2023 году. Тогда она призналась, что перенесла операцию на сердце. «Теперь у меня сердце коровы. Ну, не все сердце целиком. Мне заменили аортальный клапан на коровий», — пояснила Маргулис.

В 2024 году Маргулис также объявила, что борется со стенозом позвоночника и больше не может ходить. «Я зарегистрирована как инвалид. Я пользуюсь всеми видами помощи», — рассказала она журналу Closer.

В 1993 году Маргулис получила премию BAFTA в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль миссис Минготт в фильме Мартина Скорсезе «Эпоха невинности». В 2002 и 2011 годах она сыграла роль профессора травологии Помоны Стебель в серии фильмов о Гарри Поттере.

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