Актриса фильмов о Гарри Поттере призналась, что ей осталось недолго жить

Маргулис впервые рассказала о проблемах со здоровьем в интервью подкасту Table Manners в 2023 году. Тогда она призналась, что перенесла операцию на сердце. «Теперь у меня сердце коровы. Ну, не все сердце целиком. Мне заменили аортальный клапан на коровий», — пояснила Маргулис.