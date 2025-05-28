Бренд I Am Studio объявил о закрытии. Идет ликвидация коллекций

Бренд I Am Studio приостанавливает работу на неопределенный срок. Об этом сообщила на сайте основательница Даша Самкович.
По ее словам, сейчас марка «берет паузу». На сайте началась ликвидация вещей. Для покупателей также открыли доступ к закрытому архиву, где можно заказать изделия, которые были использованы как референсы и никогда не продавались.
«По ходу пути стало ясно: в нынешних условиях — с изменившимся рынком, новыми реалиями продвижения и высокой операционной нагрузкой — мы не можем развивать бренд так, как хотелось бы», — написала Даша Самкович. Она не объяснила причину, но назвала принятое решение «не финалом, а открытой точкой».
I Am Studio открылся в 2008 году и стал первым российским брендом в сегменте мидл-ап. На сайте написано, что марка создавала вещи для повседневной жизни «с ярко выраженным узнаваемым дизайном». В 2024 году у I Am Studio было три бутика в крупных российских городах, в команде работали более 100 человек.
Сотрудники марки шили коллекции на 20 высокотехнологичных фабриках в России и Беларуси, закупали ткани в Италии, Португалии, Франции и Германии. Производство фурнитуры осуществлялось в Петербурге.
Самкович покинула бренд в 2021 году и вернулась в 2024-м. Сейчас она продолжает работу над брендом Divno для девушек плюс-сайз, который запустила в 2022 году вместе с бывшим главным редактором журнала Vogue Russia Машей Федоровой и экс-заместителем генерального директора бренда одежды 12 Storeez Дилей Хисамовой.
«Не исключаю, что мы расширим размерную сетку и добавим туда маленькие размеры. Возможно, именно так продолжится история I Am Studio», — сказала Самкович.