Бренд I Am Studio объявил о закрытии. Идет ликвидация коллекций

I Am Studio открылся в 2008 году и стал первым российским брендом в сегменте мидл-ап. На сайте написано, что марка создавала вещи для повседневной жизни «с ярко выраженным узнаваемым дизайном». В 2024 году у I Am Studio было три бутика в крупных российских городах, в команде работали более 100 человек.