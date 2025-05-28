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«Грешники» выйдут в «цифре» 3 июня

Сегодня в 09:43
Фото: Warner Bros.

Вампирский боевик «Грешники» выйдет на онлайн-площадках 3 июня ― чуть более чем через семь недель после старта кинотеатрального проката. Об этом говорится в официальном аккаунте фильма в соцсети X.

В мировом прокате хоррор собрал более 338 млн долларов при бюджете в 100 млн. Это один из лучших результатов за последние годы для фильма, основанного на оригинальной идее.

Поставил «Грешников» Райан Куглер ― создатель «Черной Пантеры» и «Крида: Наследия Рокки». Звезда предыдущих работ режиссера Майкл Б.Джордан исполнил в картине сразу две роли.

В центре сюжета — братья-близнецы, которые в 1930-е годы возвращаются в родной город на юге США, желая оставить позади беспокойную жизнь и начать с чистого листа. Постепенно герои понимают, что дома их ждет еще большее зло, чем то, от которого они сбежали.

Критики и зрители высоко оценили «Грешников» ― их рейтинг на Rotten Tomatoes сейчас составляет 97% и 96% «свежести» соответственно. При этом кинокритик Никита Лаврецкий считает, что вампирский хоррор все же немного переоценили. «Вместо остроумного семплирования режиссерских находок и чуть ли не пародийного микширования жанров Куглер коллекционирует жанровые клише и в целом тяготеет к сентиментальности и пафосу», ― отмечает он в рецензии для «Афиши Daily».

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