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В США предпринимательница зарабатывает 10 тыс. долларов в час, обучая людей лепить пельмени

Сегодня в 10:32
Фото: @sammyeats

Бывшая офисная сотрудница из США Саманта Муй основала бизнес по обучению приготовлению пельменей и кардинально изменила свою жизнь. Об этом сообщает CNBC.

На сегодняшний день она зарабатывает до 10 тыс. долларов в час. Девушка основала компанию Thirsty Dumpling, которая продает наборы для самостоятельного приготовления пельменей и проводит кулинарные мастер-классы — как онлайн, так и вживую — для частных и корпоративных клиентов.

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© @sammyeats
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© @sammyeats

Муй также написала кулинарную книгу «Melting Pot». До основания собственного дела девушка работала в различных сферах — от ухода за пожилыми до венчурного капитала. Ключевым моментом стали личные трагедии: в 2022 году в течение нескольких месяцев она потеряла бабушку и отца.

Эти события заставили ее переосмыслить приоритеты и задуматься о счастье и самореализации. Муй подчеркнула, что успех пришел только после того, как она научилась ценить свое время и отказываться от невыгодных предложений.

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