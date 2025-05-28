В США предпринимательница зарабатывает 10 тыс. долларов в час, обучая людей лепить пельмени

На сегодняшний день она зарабатывает до 10 тыс. долларов в час. Девушка основала компанию Thirsty Dumpling, которая продает наборы для самостоятельного приготовления пельменей и проводит кулинарные мастер-классы — как онлайн, так и вживую — для частных и корпоративных клиентов.