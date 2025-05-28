Дельфин, Линда, Антоха МС: организаторы «Архстояния» объявили программу концертов-хеппенингов

Еще одна природная сцена расположится среди березового леса. Она будет работать в ночном режиме, первый артист выйдет на нее ровно в полночь с субботы, 26 июля, на воскресенье, 27 июля. Здесь можно будет послушать группу Pole, древнеармянские мелодии от «Детей Picasso» и шаманские вибрации от мультиинструменталистов Wozhd. Последней выступит певица Татьяна Калмыкова, звезда Масленицы-2025, творчество которой называют «русским народным трансом».