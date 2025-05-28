Дельфин, Линда, Антоха МС: организаторы «Архстояния» объявили программу концертов-хеппенингов

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который пройдет с 25 по 27 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», объявил программу концертов-хеппенингов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.
Тема фестиваля этого года — «Мое главное». Куратор программы — Иван Полисский. Для гостей будут работать сразу пять музыкальных площадок. В программе — концерт-хеппенинг среди сотни костров, где сойдутся древнее горловое пение и чиллрейв, концерт на сцене среди берез, а также эффектные дуэты и камбэки.
Основная сцена фестиваля будет находиться на поляне Labscape. Здесь выступит музыкант Антоха МС в компании уфимского электронного бенда «Лауд». С известными хитами и новым материалом на сцену выйдут Дельфин и певица Линда. Также в лайнапе главной сцены — Driada: группа представит трек, написанный специально для фестиваля.
Первый и единственный раз на площадке можно будет увидеть совместное выступление группы Oligarkh, сочетающей этнофутуристическое звучание и фолк-вокал, с казачьим хором «Талан».
На огненной сцене «Сто костров» представление традиционно начнется с наступлением темноты. В декорациях «Городища» — древнего поселения «Белого города», когда‑то оставленного людьми, — в тандеме выступят тувинцы Huun Huur Tu и идеологи чиллрейва Geju.
Еще одна природная сцена расположится среди березового леса. Она будет работать в ночном режиме, первый артист выйдет на нее ровно в полночь с субботы, 26 июля, на воскресенье, 27 июля. Здесь можно будет послушать группу Pole, древнеармянские мелодии от «Детей Picasso» и шаманские вибрации от мультиинструменталистов Wozhd. Последней выступит певица Татьяна Калмыкова, звезда Масленицы-2025, творчество которой называют «русским народным трансом».
Сцены «Мебиус» и Leveldva Chillrave расположатся в лесу. На первой за диджей-стойку встанут сразу четыре артиста: Low808, OL, Vtgnike и Flaty. Вторая будет представлять собой танцпол, на котором не предусмотрено никаких ограничений по жанрам.
Помимо музыкальных выступлений, в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». На три дня пространство превратится в белый город-мираж. Здесь появятся аэропорт, лечебница, музей, исправительное учреждение, школа, церемониальная площадь и даже горсовет. Всего 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой, Артема Укропова, Михаила Бейлина и других авторов.
Кроме того, в программе мероприятия — премьера танцевального перформанса фестиваля Context от хореографа Константина Кейхеля, проекты, созданные арт-институциями из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери, Тюмени и Норильска, кемпы сообществ, увлеченных архитектурой, музыкой и саморазвитием, а также лекторий.