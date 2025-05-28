Мультфильм Pixar «Элио» о космических приключениях обзавелся новым трейлером

Неожиданно Элио называют послом Земли. Герой вынужден приспособиться к новым условиям, наладить новые связи с эксцентричными инопланетянами, преодолеть кризис межгалактического масштаба и понять, что он сам хочет от жизни. CBR обратил внимание, что в самом начале ролика можно увидеть книгу с разноцветными лицами эмоций, которые отсылают к «Головоломке» — еще одному проекту Pixar.