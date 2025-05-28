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Мультфильм Pixar «Элио» о космических приключениях обзавелся новым трейлером

Сегодня в 07:49
Фото: Walt Disney Studios

Студия Pixar выпустила финальный трейлер мультфильма «Элио». Его премьера состоится 20 июня.

Научно-фантастический мультфильм рассказывает о мальчике с богатым воображением и страстью к космосу. Однажды грезящий звездными путешествиями герой попадает в «Коммуниверс» — межпланетную организацию, в которую входят представители самых разных галактик.

Неожиданно Элио называют послом Земли. Герой вынужден приспособиться к новым условиям, наладить новые связи с эксцентричными инопланетянами, преодолеть кризис межгалактического масштаба и понять, что он сам хочет от жизни. CBR обратил внимание, что в самом начале ролика можно увидеть книгу с разноцветными лицами эмоций, которые отсылают к «Головоломке» — еще одному проекту Pixar.

Режиссерами картины выступили Мадлен Шарафьян («Нора»), Доми Ши («Бао», «Я краснею») и Адриан Молина («Тайна Коко»), а продюсером — Мэри Элис Драмм («Тайна Коко», «Храбрая сердцем»).

Персонажей озвучили Йонас Кибриб («Веселый маленький Бэтмен»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Реми Эджерли («Зверопой-2»), Брэд Гарретт («Все любят Реймонда»), Джамила Джамил («Женщина-Халк») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и Тайная комната»).

Первый тизер картины вышел в ноябре 2024 года. Мультфильм должен был появиться на экранах в марте 2024 года, однако релиз отодвинули из‑за голливудских забастовок в 2023 году.

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