Сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон

Стриминговый сервис Max объявил о продлении комедийного сериала «Хитрости» на пятый сезон. Об этом сообщает Deadline.
Решение было принято накануне выхода финального эпизода четвёртого сезона, который завершится в этот четверг. По данным Max, четвёртый сезон стал самым успешным: шоу стабильно входит в пятёрку самых популярных в США и десятку лучших по миру.
За время своего существования сериал получил 48 номинаций на премию «Эмми» и завоевал награду за «Лучший комедийный сериал» за третий сезон.
«Хитрости» рассказывают об опытной, но теряющей популярность стендап-комедиантке Деборе Вэнс и дерзкой молодой сценаристке Аве, лишившейся работы из‑за скандала. Несмотря на разницу в возрасте и взглядах, они вынуждены сотрудничать, чтобы спасти свои карьеры. Постепенно их профессиональные отношения превращаются в сложную, но искреннюю связь.
В главных ролях — Джин Смарт и Ханна Айнбиндер. Сценаристы и шоураннеры — Пол У. Даунс, Лусия Аниелло и Джен Статски. Они же выступают исполнительными продюсерами. Помимо Смарт и Айнбиндер, в четвёртом сезоне снялись Пол У. Даунс, Меган Сталтер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду и другие.