Сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон

«Хитрости» рассказывают об опытной, но теряющей популярность стендап-комедиантке Деборе Вэнс и дерзкой молодой сценаристке Аве, лишившейся работы из‑за скандала. Несмотря на разницу в возрасте и взглядах, они вынуждены сотрудничать, чтобы спасти свои карьеры. Постепенно их профессиональные отношения превращаются в сложную, но искреннюю связь.