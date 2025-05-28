Уилл Смит отправится в тур и будет брать с поклонников от 550 долларов за фото

Актер Уилл Смит поедет в музыкальный тур в поддержку нового альбома «Based on a True Story». Об этом сообщает Daily Mail.
Смит выступит в нескольких городах Великобритании, например, в Лондоне, Скарборо, Вулверхемптоне. Цены на билеты начинаются с 82 долларов (более 4 тыс. рублей), но есть и более дорогие варианты.
Поклонники могут приобрести за 307 долларов (24,6 тыс. рублей) «Пакет Уилла Смита», в который войдет «эксклюзивный набор товаров от Уилла Смита», памятная пластинка и вип-сопровождение на выступление. За 550 долларов (44 тыс. рублей) можно будет получить памятную продукцию, попасть на саундчек и сделать групповое фото с актером.
На концерте в Уэльсе будут продавать самые дорогие билеты. Тариф «Групповая фотография и саундчек Уилла Смита» обойдется в 1740 долларов (около 140 тыс.рублей). Он включает индивидуальное фото, экскурсию по сцене, автограф, проходку на саундчек и подписанный плакат в винтажном стиле.
Тур начнется 24 августа. В пятом сольнике артиста ожидаются фиты с сыном Джейденом, певицей Тейаной Тейлор, соул-музыкантом Жаком Россом, диджеем Jazzy Jeff. В треклист вошла песня «You Can Make It», которую Смит исполнял на вручении премии BET, а еще ранее выпущенные треки «Beautiful Scars», «Tantrum» и «Work of Art». Сам Смит называл альбом «самой личной и мощной музыкой, которую когда‑либо писал».