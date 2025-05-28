Уилл Смит отправится в тур и будет брать с поклонников от 550 долларов за фото

Обновлено вчера в 11:29
ТНТ снимет комедию «Другие приключения Шурика». Из фильма убрали персонажа Чебубу
Сегодня / 07:49
Мультфильм Pixar «Элио» о космических приключениях обзавелся новым трейлером
Сегодня / 07:30
Сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон
Сегодня / 06:22
Крис Эванс пропустил премьеру фильма «Милая, не надо!» в Каннах ради 70-летия своей мамы
Вчера / 19:50
Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления леопардов и рысей
Вчера / 18:50
Умер автор комиксов о Халке, Аквамене и Громовержцах Питер Дэвид
Вчера / 18:32
Okko представит в Москве программу детского фестиваля анимации «Медвежонок»
Вчера / 17:52
Для зумеров создали курсы по взрослению, где их учат стирать, готовить и разбираться в продуктах
Вчера / 16:35
В Москве закрылась сеть пекарен Paul
Вчера / 16:07
Джулия Куинн раскрыла детали будущих сезонов «Бриджертонов»
Вчера / 15:23
Найдены актеры, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону в сериале по «Гарри Поттеру»
Обновлено вчера в 14:58
В «Кофе-хауз» объяснили информацию о банкротстве путаницей и сказали, что не собираются закрываться
Вчера / 14:49
Александр Невский и борцы сумо в трейлере фильма «Широкий Запад»
Вчера / 14:14
Билли Айлиш стала артисткой года по версии премии American Music Awards
Вчера / 13:57
Рейтинги финала «Одних из нас» упали в два раза
Вчера / 12:35
Бывший профессор МГУ отдал телефонным мошенникам более 50 млн рублей и покончил с собой
Вчера / 11:47
Основатель Google Сергей Брин: «Искусственный интеллект работает лучше, если угрожать ему насилием»
Вчера / 11:28
В швейцарской деревне появилась самая высокая башня, напечатанная на 3D-принтере
Вчера / 10:35
Том Круз хочет снять продолжение «Солдат неудачи», сюжет «Топ Гана-3» уже готов
Вчера / 09:42
Соцпроект «Помощь рядом» привлек на благотворительность почти 700 млн рублей за 2024 год
Вчера / 09:15
Узбекистан намерен разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Вчера / 08:38
Звезду «Великолепного века» Халита Эргенча отправили в тюрьму
Вчера / 08:14
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» отправился в армию
Вчера / 07:35
Okko открывает летние кинотеатры в городах России
Вчера / 07:32
Элизабет Мосс высказалась о финале «Рассказа служанки»
Вчера / 07:18
В Москве зафиксировали «субтропическую» ночь
Вчера / 06:56
Wildberries тестирует книжный сервис
Вчера / 06:38
В Грозном появится небоскреб выше Москва-Сити

Уилл Смит отправится в тур и будет брать с поклонников от 550 долларов за фото

Сегодня в 06:49
Фото: Sony Pictures Releasing

Актер Уилл Смит поедет в музыкальный тур в поддержку нового альбома «Based on a True Story». Об этом сообщает Daily Mail.

Смит выступит в нескольких городах Великобритании, например, в Лондоне, Скарборо, Вулверхемптоне. Цены на билеты начинаются с 82 долларов (более 4 тыс. рублей), но есть и более дорогие варианты.

Поклонники могут приобрести за 307 долларов (24,6 тыс. рублей) «Пакет Уилла Смита», в который войдет «эксклюзивный набор товаров от Уилла Смита», памятная пластинка и вип-сопровождение на выступление. За 550 долларов (44 тыс. рублей) можно будет получить памятную продукцию, попасть на саундчек и сделать групповое фото с актером.

На концерте в Уэльсе будут продавать самые дорогие билеты. Тариф «Групповая фотография и саундчек Уилла Смита» обойдется в 1740 долларов (около 140 тыс.рублей). Он включает индивидуальное фото, экскурсию по сцене, автограф, проходку на саундчек и подписанный плакат в винтажном стиле.

Тур начнется 24 августа. В пятом сольнике артиста ожидаются фиты с сыном Джейденом, певицей Тейаной Тейлор, соул-музыкантом Жаком Россом, диджеем Jazzy Jeff. В треклист вошла песня «You Can Make It», которую Смит исполнял на вручении премии BET, а еще ранее выпущенные треки «Beautiful Scars», «Tantrum» и «Work of Art». Сам Смит называл альбом «самой личной и мощной музыкой, которую когда‑либо писал».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами