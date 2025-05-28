Уилл Смит отправится в тур и будет брать с поклонников от 550 долларов за фото

Поклонники могут приобрести за 307 долларов (24,6 тыс. рублей) «Пакет Уилла Смита», в который войдет «эксклюзивный набор товаров от Уилла Смита», памятная пластинка и вип-сопровождение на выступление. За 550 долларов (44 тыс. рублей) можно будет получить памятную продукцию, попасть на саундчек и сделать групповое фото с актером.