Крис Эванс пропустил премьеру фильма «Милая, не надо!» в Каннах ради 70-летия своей мамы

Крис Эванс не появился на премьере фильма «Милая, не надо!» в Каннах. Вместо выхода на красную дорожку вместе с коллегами по фильму актер отметил день рождения своей матери.
«Мне очень хотелось бы быть рядом с моей потрясающей командой актеров и съемочной группой в Каннах, но у моей мамы был 70-летний юбилей — а некоторые события просто нельзя пропустить! Поздравляю всех!» — сказал Эванс.
«Милая, не надо!» — новый проект режиссера Итана Коэна и его жены Триши Кук. По сюжету частный детектив Хани О’Донахью расследует серию загадочных смертей, связанных с мрачной религиозной сектой.
Главную роль исполняет Маргарет Куолли. Крис Эванс играет подозрительного, но обаятельного проповедника Дина.