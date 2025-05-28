Джим Белуши снимется в экшн-комедии «Карате-призрак»

Американский актер Джим Белуши, известный по фильмам «К-9» и «Кудряшка Сью», снимется в экшн-комедии «Карате-призрак» («Karate Ghost»). Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Джеймс Марк. Съемки проекта уже начались в канадском Торонто. В них участвуют, помимо Белуши, Тим Розон («Шиттс Крик»), Колтон Гоббо («Джинни и Джорджия») и Бобби Ли.
Действие будущего фильма развернется в городе, где действуют абсурдные законы карате. По сюжету у одинокого подростка (Гоббо) завязывается необычная связь с призраком актера из боевиков девяностых, трагически погибшего во время трюка (Розон).
Потерпевший неудачу артист по имени Джонни Мейм оказался в ловушке загробной жизни. Он по-прежнему грезит славой, когда на пути у него возникает скорбящий тинейджер, который потерял отца — большого поклонника Мейма.
Будущая лента описывается как история о «борьбе за идентичность, наследие и искупление». В ней можно будет увидеть Майкла Джая Уайта, Кэти Келли, Натали Зи. Сценарий фильма написали Марк и Ларри Бейн.
Продюсерами проекта стали Марк, Брюс Марино и Тони Дель Рио из Kemodo Entertainment. Исполнительными продюсерами выступили Дэвид Барретт, Плато Фаунтидакис и Брент Джонс.