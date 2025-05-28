Фонд Брижитт Бардо займется стерилизацией бездомных животных в Бурятии

Фонд французской актрисы Брижитт Бардо, звезды фильмов «И Бог создал женщину…» и «Презрение», займется стерилизацией бездомных животных в Бурятии. Об этом написал портал Arigus.tv.
Волонтеры бесплатно прооперируют собак и кошек из приютов региона. Акции пройдут с 31 мая по 2 июня в Улан-Удэ, 6 июня в Турунтаево Прибайкальского района и 9–10 июня в Иволгинске.
Владельцы животных также смогут обратиться к ветеринарам: те бесплатно чипируют питомцев и зарегистрируют их. Чтобы попасть к врачам, не требуется предварительная запись — достаточно прийти в ветеринарные пункты.
«Стерилизация — самый эффективный и гyмaнный cпocoб peшeния пpoблeмы бeздoмныx живoтныx. Mы paды пoмoчь Бypятии в этoм вaжнoм дeлe», — отметили во французском фонде.
Фонд уже не впервые сотрудничает с властями Бурятии. В августе 2024 года при поддержке этой организации и немецкой Tierschutz стерилизацию провели 600 собакам из бурятских приютов.