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В Британии впервые испытали летающее такси в открытом небе

Сегодня в 15:36
Фото: Vertical Aerospace

В Британии впервые испытали летающее такси в открытом небе. Об этом написал The Telegraph.

В воздух поднялась модель VX4, разработанная компанией Vertical Aerospace. Она работает на электрической энергии и способна взлетать и приземляться вертикально, как вертолет.

Ранее аэротакси испытывали только в специально выделенном воздушном пространстве, но не на открытой территории. Теперь же инновация на шаг ближе к тому, чтобы стать повседневным явлением для британских городов.

Когда летающее такси может стать доступно клиентам, пока неясно. В компании-разработчике надеются, что VX4 станет экологичной альтернативой обычному такси. Устройство сможет перевозить пассажиров с нулевым уровнем вредных выбросов.

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