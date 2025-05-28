В Британии впервые испытали летающее такси в открытом небе. Об этом написал The Telegraph.
В воздух поднялась модель VX4, разработанная компанией Vertical Aerospace. Она работает на электрической энергии и способна взлетать и приземляться вертикально, как вертолет.
Ранее аэротакси испытывали только в специально выделенном воздушном пространстве, но не на открытой территории. Теперь же инновация на шаг ближе к тому, чтобы стать повседневным явлением для британских городов.
Когда летающее такси может стать доступно клиентам, пока неясно. В компании-разработчике надеются, что VX4 станет экологичной альтернативой обычному такси. Устройство сможет перевозить пассажиров с нулевым уровнем вредных выбросов.