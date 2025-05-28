Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо спродюсируют фильм «Карфаген должен быть разрушен»

Среди продюсеров ленты, помимо Скорсезе и Ди Каприо, числятся Чад А.Верди, Кристофер Доннелли из LBI Entertainment и Гарет Уэст, а также Чад Верди-мл., Пол Люба и Дженнифер Дэвиссон. Исполнительными продюсерами боевика выступают Лиза Фрешетт и Сера Верди.