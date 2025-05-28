Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо спродюсируют фильм «Карфаген должен быть разрушен»

Американский режиссер Мартин Скорсезе и звезда его фильмов «Отступники» и «Остров проклятых» Леонардо Ди Каприо спродюсирует боевик «Карфаген должен быть разрушен». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит сценарист «Одиннадцати друзей Оушена» Тед Гриффин. Он расскажет о незнакомце, попавшем в город, которым правит преступность. Герой создает хаос в городе, стремясь разрушить коррумпированную структуру власти.
Финансированием проекта займутся компании Verdi Productions и Ketchup Entertainment. Съемки начнутся в октябре в Род-Айленде. В данный момент создатели фильма проводят кастинг.
Среди продюсеров ленты, помимо Скорсезе и Ди Каприо, числятся Чад А.Верди, Кристофер Доннелли из LBI Entertainment и Гарет Уэст, а также Чад Верди-мл., Пол Люба и Дженнифер Дэвиссон. Исполнительными продюсерами боевика выступают Лиза Фрешетт и Сера Верди.
Созданием картины займутся студии Sikelia Productions, Appian Way Productions, Verdi Productions и Ketchup Entertainment. По словам Чада А.Верди, «Карфаген должен быть разрушен» будет «динамичным проектом» с «выдающимся сценарием».