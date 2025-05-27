Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления леопардов и рысей

В Московском зоопарке неизвестный попытался отравить животных. Об этом сообщила в телеграм-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
По ее словам, во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером сотрудники нашли разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Представители зоопарка проверили камеры видеонаблюдения и увидели, что их в вольер через ограждения бросил мужчина.
«Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — написала Акулова.
По ее словам, в зоопарке уже началось внутреннее расследование, также готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.
«Все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности преступника. Мы не исключаем, что за этим стоит чей‑то умысел, и если это так — те, кто стоял за этим человеком, также понесут ответственность», — добавила директор.
Она рассказала, что сейчас в зоопарке проверяют все вольеры. Параллельно с этим проводится срочная экспертиза обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных.
Акулова отметила, что некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для зверей, и, если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу — последствия могли быть необратимыми.
«Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории — усилена. Я как директор заявляю со всей ответственностью: мы не оставим это преступление без последствий. Тот, кто решился на такое, должен ответить. Московский зоопарк будет добиваться самого строгого применения закона в отношении тех, кто посягает на жизнь и здоровье наших животных», — предупредила она.
Прокуратура начала проверку.
Недавно стало известно, что Московский зоопарк установил мировой рекорд — он стал абсолютным лидером по числу представленных видов животных. Сейчас в нем содержатся 1253 вида.