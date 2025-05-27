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Умер автор комиксов о Халке, Аквамене и Громовержцах Питер Дэвид

Сегодня в 18:50
Фото: Gage Skidmore/Wikimedia Commons

В США в возрасте 68 лет умер писатель, сценарист, автор комиксов Marvel и DC Питер Дэвид, известный как PAD. Он скончался после продолжительной болезни, пишет ScreenRant.

Дэвид родился 23 сентября 1956 года. Он известен как создатель комиксов, в числе которых — «Невероятный Халк», «Капитан Марвел», «Человек-паук», «Аквамен». В одном из выпусков «Невероятного Халка» впервые появилась команда «Громовержцев».

Первое опубликованное произведение Дэвида появилось в выпуске журнала Asimov’s Science Fiction в 1980 году. Позже он начал заниматься издательскими процессами и перешел на работу в Marvel Comics.

Спустя несколько лет работы в отделе продаж получил должность редактора и начал писать комиксы. Это привело к его успешному 12-летнему запуску «Невероятного Халка», который привлек внимание к персонажу Брюсу Баннеру. Дэвид работал также над написанием сценария для комикса Стивена Кинга «Темная башня: Рождение стрелка». ScreenRant называет Питера Дэвида гигантом в мире комиксов.

Дэвид обрел популярность и как сценарист. Он написал сценарий к эпизодам сериалов «Вавилон-5», «Крестовый поход», «Космические приключения», «Юная Лига справедливости», фильма «Обливион» и его сиквела, и к другим проектам.

В этом году вышел фильм «Громовержцы*» с Флоренс Пью в главной роли. На старте в США он собрал 76 млн долларов, а в мировом прокате — 162,1 млн. Критики отметили, что боевик стал «одним из лучших фильмов Marvel после „Мстители: Финал“».

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