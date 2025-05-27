Умер автор комиксов о Халке, Аквамене и Громовержцах Питер Дэвид

Спустя несколько лет работы в отделе продаж получил должность редактора и начал писать комиксы. Это привело к его успешному 12-летнему запуску «Невероятного Халка», который привлек внимание к персонажу Брюсу Баннеру. Дэвид работал также над написанием сценария для комикса Стивена Кинга «Темная башня: Рождение стрелка». ScreenRant называет Питера Дэвида гигантом в мире комиксов.